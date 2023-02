Türkischer Klub bestätigt Gespräche mit Isco

Der türkische Erstligist Konyaspor bemüht sich um eine Verpflichtung von Isco.

Nachdem der Wechsel des 30-Jährigen zu Union Berlin am Deadline Day auf der Zielgeraden geplatzt ist, befindet sich der Spielmacher wieder auf Klubsuche. Offenbar ist auch ein Wechsel in die Türkei ein Thema. Konyaspors Vizepräsident Mehmet Akcan sagt der «AS»: «Es ist richtig, wir befinden uns in Verhandlungen mit Isco. Ich kann sagen, dass die Gespräche gut laufen.» Allerdings seien die Türken «noch nicht sicher, ob wir eine Einigung erzielen, sonst würden wir es offen sagen. Wir tun alles, was wir können, um den Deal abzuschliessen.»

Neben einem fürstlichen Gehalt fordert das Isco-Lager auch ein stattliches Handgeld wie zuletzt beim Poker mit Union Berlin publik wurde. Akcan bleibt dennoch optimistisch: «Wir haben noch bis zum 8. dieses Monats Zeit, aber ich denke, dass die Angelegenheit mit Isco auf die eine oder andere Art und Weise so schnell wie möglich geklärt werden wird. Jetzt haben wir die Chance, den Transfer abzuschliessen. Wir sind positiv gestimmt.»

Auch Everton wurde zuletzt mit dem früheren Real-Profi in Verbindung gebracht.

psc 3 Februar, 2023 10:08