TV-Coup: Lothar Matthäus wird RTL-Experte

Lothar Matthäus wird neuer Experte bei RTL.

Der Rekordnationalspieler hat sich beim Sender vorerst für elf Länderspiele verpflichtet. Er tritt die Nachfolge von Uli Hoeness an, der seinen Vertrag nach den drei Spielen im März nicht mehr verlängern wollte. “Ich freue mich, zukünftig – neben meiner Expertentätigkeit bei Sky – jetzt gemeinsam mit RTL die deutsche Fussballnationalmannschaft im TV begleiten zu dürfen. Wie gewohnt, werde ich die Spiele objektiv, aber auch wenn nötig kritisch, begleiten. Ich hoffe aber, die Mannschaft wird wieder an frühere Erfolge anknüpfen können”, wird Matthäus in einer Mitteilung von RTL zitiert.

Der 60-Jährige bleibt also auch Pay-TV-Sender Sky treu.

psc 26 April, 2021 14:47