Überraschung: Cesc Fabregas wechselt in die Serie B

Der spanische Spielmacher Cesc Fabregas setzt seine Karriere in der neuen Saison wohl in Italien fort.

Der 35-jährige Routinier steht vor einer Unterschrift bei Serie B-Verein Como 1907. Dort soll er laut “Sky Italia” in Kürze einen Zweijahresvertrag bis 2024 unterzeichnen. Fabregas war zuletzt während dreieinhalb Jahren bei der AS Monaco in der Ligue 1 beschäftigt. Ende Juni lief sein dortiger Vertrag nach einer verletzungsgeplagten Saison aber aus, was ihm nun einen ablösefreien Wechsel ermöglicht. In Como wird er erstmals in seiner Karriere in Italien tätig sein.

psc 15 Juli, 2022 09:32