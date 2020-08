Überraschung: Mario Balotelli könnte nach Rumänien wechseln

Mario Balotelli wird Brescia Calcio nach dem Abstieg in die Serie B verlassen. Der Weg des 29-Jährigen könnte überraschenderweise nach Rumänien führen.

Wie das rumänische Portal “Sport Look” berichtet, zeigt Meister CFR Cluj Interesse am Knipser. Klubboss Nelutu Varga bestätigt sogar, dass man sich in Gesprächen mit einem italienischen Angreifer befindet, ohne allerdings den Namen Mario Balotelli bislang zu bestätigen. Eine Ankunft wäre für den Verein, der in der kommenden Saison an der Champions League-Qualifikation teilnehmen kann, natürlich ein veritabler Coup.

In der abgelaufenen Saison erzielte der Stürmer für Brescia fünf Ligatore in 19 Spielen.

psc 4 August, 2020 16:59