UEFA-Präsident Aleksander Ceferin ohne Gegenkandidat wiedergewählt

Eine Abstimmung war wie schon bei der Wiederwahl von FIFA-Präsident Gianni Infantino nicht notwendig, da Ceferin keinen Gegenkandidaten hatte. Der 55-jährige Slowene wurde per Akklamation für eine weitere Amtsperiode bis 2027 gewählt.

«Die Wahl bedeutet mir sehr viel. Es ist ein grosser Moment und zugleich eine grosse Verantwortung», sagte Ceferin, der seit 2016 im Amt ist: «Ich werde mein Bestes geben, um euch und den Fussball nicht zu enttäuschen.»

2️⃣0️⃣2️⃣7️⃣ UEFA President Aleksander Čeferin has been re-elected for a further four-year term at #UEFACongress in Lisbon. pic.twitter.com/zliYcPZd2H

— UEFA (@UEFA) April 5, 2023