Wegen Super League: Ceferin schildert “Verrat” durch Agnelli

Einen Tag bevor die UEFA die Reformpläne für die Champions League ab 2024 vorstellte, wurde der europäische Fussballverband um Präsident Aleksander Ceferin von dem Vorhaben einer europäischen Super League überrascht. Nun spricht der UEFA-Boss von Verrat.

Dass sich zwölf europäische Top-Klubs bereit erklärten, eine europäische Super League anzukündigen, sorgte in der Fussball-Welt für Erschütterung. Nun hat mit Aleksander Ceferin der Präsident der UEFA geschildert, wie er vom Plan der Elite-Vereine erfuhr.

“Donnerstag vor einer Woche rief mich der Vizepräsident von Manchester United an. Er erzählte mir, wie toll er unsere Reformpläne für die Champions League findet und dass sein Klub diese komplett unterstützt. Sehr nettes Gespräch”, erzählte Ceferin in der “Welt am Sonntag”. Der Slowene führte aus, dass am Tag darauf ein Meeting mit der ECA (Klub-Vereinigung) stattgefunden habe: “Dort waren auch alle zwölf Vereine vertreten, die wenig später die Super League ausrufen sollten. Alle unterstützten unsere Pläne, lobten uns. Andrea Agnelli, der Präsident von Juventus Turin, leitete als Vorsitzender sogar die Sitzung.”

Erst am Samstag sei er in einem Anruf darauf hingewiesen worden, “dass angeblich zehn oder elf Klubs eine Gründungsurkunde für die Super League unterschrieben hätten und das am Sonntag veröffentlichen würden. Ich war schockiert!”, so der Slowene, der sich zu dieser Zeit im Auto befunden habe, auf dem Weg in die Schweiz.

“Ich rief Agnelli an und fragte, was los sei”, erklärte Ceferin und fügte an: “Ich hielt an einer Tankstelle, schrieb ein paar Zeilen. Er rief mich kurz darauf zurück, wollte ein paar Änderungen machen, ‘gib mir eine Viertelstunde’. Das war unser letzter Kontakt. Danach war er nicht mehr zu erreichen, hatte das Handy aus. Dann platzte die Bombe, und als ich zwei Tage später wieder zurück nach Slowenien fuhr, waren 3800 SMS auf meinem Handy eingegangen. Es war verrückt.”

Das Verhältnis zu Agnelli sei nun zerstört. “Der schlimmste Tag war Samstag, weil ich dann realisierte, dass es der reine Verrat war, dass uns einige Leute seit Jahren angelogen hatten”, betonte der UEFA-Boss, der die Super League nun für “tot” hält.

adk 25 April, 2021 11:17