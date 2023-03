Marcelo Bielsa vor Einstieg als uruguayischer Nationaltrainer

Die argentinische Trainerlegende Marcelo Bielsa steht kurz vor der Rückkehr.

Nachdem der 67-Jährige zuletzt als Vereinstrainer aktiv war und in der vergangenen Saison noch bei Leeds United beschäftigt war, steht er nun laut «TyC Sports» vor der Übernahme des Postens als uruguayischer Nationaltrainer. Dieser Posten ist seit der WM vakant. Die Verhandlungen sollen sich in der finalen Phase befinden. Bielsa coachte zwischen 2007 und 2011 die chilenische Nationalmannschaft und verfügt in diesem Bereich also ebenfalls über Erfahrung. Auch die argentinische Nationalmannschaft trainierte der 67-Jährige schon.

psc 30 März, 2023 09:12