Gareth Bale will weiterhin für Wales spielen

Mit nur einem Punkt aus drei Gruppenspielen verabschiedet sich Wales ziemlich sang- und klanglos von der WM in Katar. Superstar Gareth Bale macht nach dem Turnier eine Ansage, die den Fans gefallen dürfte.

Mitunter wurde nach dem Turnier in Katar sein Rücktritt erwartet. Dazu kommt es aber nicht. Im Gegenteil: Bale macht eine ziemlich klare Ansage, was seine Zukunft in der Nationalelf anbelangt. Eine solche soll es geben. «So lange ich gewollt bin, werde ich so lange weitermachen, wie ich kann. Gerade ist es natürlich ein schwieriger Moment, aber ab März steht die EM-Qualifikation an. Wir hätten natürlich lieber eine weniger lange Pause gehabt und noch ein paar Länderspiele gespielt, aber im März geht es weiter», sagt der 33-Jährige der «BBC».

Inzwischen lief Bale bereits 111 Mal für Wales auf. An der WM führte er das Team als Captain an. Klubtechnisch steht er bis Sommer 2023 beim Los Angeles FC unter Vertrag. Aus gesundheitlichen Gründen spielte er in diesem Jahr verhältnismässig wenig.

psc 30 November, 2022 15:44