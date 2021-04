Was macht die European Super League so interessant?

Die European Super League war in der vergangenen Woche in aller Munde. Das ist auch kein Wunder, denn die Gründung einer neuen Liga für Top-Teams in Europa rief Kritiker und Fans gleichermaßen auf den Plan. Was aber macht die European Super League überhaupt interessant, was sind die Probleme und wie sieht die Zukunft der Super League in Europa aus?

Die European Super League ist keine neue Idee, dennoch sorgt sie für viel Wirbel. Dabei geht es im Grunde genommen simpel und einfach um eine neue Liga für die besten Teams aus Europa. Aber gibt es nicht bereits eine Liga für die besten europäischen Mannschaften? Ja, die gibt es. Die Champions League ist derzeit die offizielle Liga. Die Champions League untersteht der UEFA bzw. der FIFA.

Wo liegt das Problem der European Super League?

Allzu viele Details über die Liga wurden nie bekannt. Dabei sind Fans und Spieler gleichermaßen im Unklaren darüber, wie sich die Auswahl der Teams gestaltet. Zunächst meldeten Manchester City, Manchester United, Tottenham, Chelsea, Liverpool und Arsenal. Aber auch Mannschaften aus Spanien und Italien, wie AC Mailand, Inter Mailand, Juventus Turin, Real Madrid, Atletico Madrid und der FC Barcelona Interesse an. Die meisten haben sich aber aufgrund von Fan-Protesten rasch wieder von der Idee verabschiedet.

Aufgrund der vielen Unklarheiten stellen sich nicht nur Teams, Fans und Spieler dieselben Fragen: Könnte die European Super League ein direkter Konkurrent zur Champions League werden? UEFA-Präsident Aleksander Ceferin ging sogar soweit und drohte allen Spielern, die sich an Spielen der Super League beschäftigen, mit einer Sperre für die Europa- und Weltmeisterschaften. Das ist harter Tobak und spricht Bände.

Fühlt sich die UEFA bedroht?

Die eindeutige Reaktion des UEFA Präsidenten hatte es in sich. Warum droht man den Spielern gleich mit einer Sperre für die internationalen Wettbewerbe? Die Vermutung dahinter ist, dass es hier um rein finanzielle Interessen geht. Klar, es gibt bereits eine Liga für Europa, aber ganz ohne Probleme und Wehwehchen läuft es auch dort nicht ab. Gerade die Gruppenphase litt unter Problemen und soll laut UEFA erneut unter die Lupe genommen werden.

Welche Teams sollen mitspielen?

12 Teams bekundeten ursprünglich Interesse. Darunter keines aus der Bundesliga. Das Gros der Mannschaften fiel auf England. Details und Angaben zu einem eventuellen Auswahlverfahren gibt es bisher noch nicht. Das ist schade, denn eine Liga der Besten sollte allen die Möglichkeit bieten sich beweisen zu können. Ohne ein faires Auswahlverfahren ist das allerdings nicht gegeben und führt über kurz oder lang dazu, dass es eine elitäre Liga einiger finanziell gut dastehender Vereine wird.

Wetten auf die European Super League?

Bisher hat die Super League nicht begonnen und daher sind Wetten auf die Spieler dieser Liga folglich noch nicht möglich. Mittlerweile hat ein englischer Buchmacher Wetten im Angebot, die besagen, dass die Super League nicht innerhalb der nächsten 4 Jahre zustande kommt. Für alle deutschspachigen Fans werden die ersten Wetten beim Buchmacher und Casino-Experten Comeon.com zu finden sein.

psc 30 April, 2021 13:57