Werder Bremen muss auf Milos Veljkovic verzichten

Der SV Werder Bremen muss für die Partie am Sonntagnachmittag gegen den SV Sandhausen auf Milos Veljkovic verzichten.

Milos Veljkovic steht dem SV Werder Bremen am ersten Spieltag nach der Länderspielpause nicht zur Verfügung. “Milos hatte bei der Nationalmannschaft nach dem Spiel gegen Dänemark muskuläre Probleme in der Wade. Leider ist es die letzten Tage nicht besser geworden, so dass er am Sonntag nicht dabei sein kann”, sagte Werders Cheftrainer Ole Werner. Weitere Untersuchungen folgen Anfang kommender Woche.

Veljkovic bestritt das erste von zwei Testländerspielen in Ungarn (1:0) noch beinahe über die volle Distanz. Bei der 0:3-Niederlage am Dienstag in Dänemark war der gebürtige Basler in der Halbzeit ausgewechselt worden. Veljkovic ist in Bremen gesetzt und führt den Zweitligisten teilweise als Captain auf das Feld.

Wie es mit dem 26 Jahre alten Innenverteidiger über die Saison hinaus am Osterdeich weitergeht, ist offen. Veljkovics Vertrag läuft in wenigen Wochen aus.

aoe 2 April, 2022 15:22