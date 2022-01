Torjäger Andy Carroll hat wieder einen neuen Klub

Der englische Zweitligist nimmt den früheren englischen Nationalspieler bis Saisonende unter Vertrag. Er soll dabei helfen, das Ziel Aufstieg zu erreichen. Carroll war während seiner langen Karriere auch schon für Newcastle, den FC Liverpool und West Ham United tätig. Er bestritt neun Länderspiele für die Three Lions.

We are delighted to announce the signing of Andy Carroll. Who joins the club until the end of the season.

Welcome, Andy. 💪

— West Bromwich Albion (@WBA) January 28, 2022