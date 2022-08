Wie man das beste Online Fussballspiel auswählt

Fussballspiele sind auf allen Plattformen die beliebteste Art von Videospielen. Im Google Play Store gibt es eine Fülle von Fussball-Videospielen, aus denen Sie wählen können.

Da es so viele Optionen gibt, kann es schwierig sein, das beste Spiel auszuwählen, wenn so viele verfügbar sind.

In diesem Beitrag stellen wir Ihnen die besten Fussballspiele vor, die derzeit im Internet zur Verfügung stehen.

Wo man die besten Fussballspiele findet

Obwohl wir alle an Konsolen und Apps für Android oder iOS denken, finden Sie die besten Fussballspiele in der iGaming Branche.

Damit meinen wir die besten Online Casinos, die Sie bei Time2play finden, wo Sie eine sehr interessante Auswahl an Fussballspielen haben, und bei denen Sie um echtes Geld spielen können.

Und das ist nicht der einzige interessante Punkt, denn wenn Sie diese Spiele um echtes Geld spielen, können Sie sich auch exklusive Boni sichern, um Ihr Budget aufzubessern.

Unter den bekanntesten Online Fussballspielen in Casinos finden Sie:

Hot Shots

Super Striker

Football Stars Deluxe

LFC Stars

Bicicleta

Top Strike Championship

FIFA Football

FIFA Fussball ist eines der beliebtesten Fussballspiele, die Sie bei Google Play finden können. Es wurde bereits von Millionen von Menschen heruntergeladen und wird derzeit von über 50.000 Spielern aktiv gespielt.

Sie und Ihre Kumpels können in Echtzeit gegeneinander antreten. Die unglaubliche Grafik dieses Fussballspiels trägt dazu bei, den Eindruck zu erwecken, dass es realistischer ist als es tatsächlich ist.

Es gibt auch noch andere Komponenten, wie Ligaspiele, wöchentliche ICON-Herausforderungen und anderes.

Soccer Stars 2020

Die Serie Soccer Stars Top Leagues hat eine treue Fangemeinde unter den Spielern gewonnen, die durch die Möglichkeiten ihrer mobilen Geräte eingeschränkt sind.

Dieses Fussballspiel können Sie entweder offline oder online spielen, je nachdem, was Sie bevorzugen.

In diesem Spiel haben Sie die Möglichkeit, gegen einige der besten Mannschaften der Welt anzutreten, und Sie können auch Ihre Freunde einladen, um gegen sie zu spielen.

Das Spiel Soccer Stars wurde mit vereinfachten Grafiken speziell für mobile Geräte entwickelt, die über eine weniger leistungsfähige Technologie verfügen. Sie sind jedoch ausreichend, um sicherzustellen, dass die Kunden ein angenehmes Erlebnis haben.

New Star Soccer

Bei The New Star Soccer liegt der Schwerpunkt ausschliesslich auf Ihnen als Spieler. Die Prämisse von The New Star Soccer ist, dass Sie in die Rolle eines 16-jährigen Fussball-Superstars schlüpfen, der sowohl im Training als auch im Wettkampf hart arbeiten muss, um in der Rangliste aufzusteigen.

Die Tatsache, dass Sie weiterhin mit anderen Charakteren im Spiel interagieren können, wie z.B. mit Ihrem Trainer, Ihren Teamkollegen, Ihrem Partner und Ihren Sponsoren, verleiht dem Erlebnis einen Hauch von Originalität.

Sollten Sie sich entscheiden, eine dieser Beziehungen zu beschädigen, wird sich dies negativ auf Ihre Gesamtkompetenz auswirken. Wenn Ihr Einkommen zu steigen beginnt, könnten Sie sogar in Erwägung ziehen, damit ein Casino zu besuchen.

Football Strike

Football Strike ist eine originelle Version eines Fussball-Videospiels, das virtuell gespielt wird. Es ist anders als alle anderen Fussballspiele, die Sie bei Google Play finden.

Die Tatsache, dass es sich ausschliesslich auf Freistösse konzentriert, verleiht ihm seine ganz eigene Note. Durch die Teilnahme an Freistossspielen im Mehrspielermodus können Sie gegen Ihre Freunde antreten.

Im Karrieremodus haben Sie die Möglichkeit, sich einen Namen zu machen. Ausserdem erhalten Sie im Laufe des Spiels Ausrüstungsgegenstände, mit denen Sie Ihren Torhüter und Stürmer individuell gestalten können, indem Sie ihnen die Farben ihrer jeweiligen Mannschaft geben.

PES Mobile

E-Fussball Das unter dem Namen PES Mobile bekannte Spiel befindet sich mit PES 2020 bereits in seiner vierten Auflage.

Dieses Android-Spiel gehört zu den realistischsten Fussballsimulationen, die je für mobile Geräte entwickelt wurden.

Alles, vom Schiessen bis zur Ballannahme und dem Verhalten einzelner Spieler, wie z.B. David Beckhams Freistösse und Ronaldinhos Talente, kann in PES Mobile problemlos simuliert werden. Das gilt sowohl für das Schiessen als auch für die Annahme des Balls.

Fazit

Bereit zum Fussballspielen? Dann hängt alles davon ab, wo und wie Sie es machen wollen. Wir persönlich sind von den Echtgeldspielen in Online-Casinos beeindruckt, ebenso wie von den grossen Klassikern wie FIFA oder PES.

Und verpassen Sie nicht die Fortschritte in der Online Gaming Branche, denn jedes Jahr kommen neue Titel und Erlebnisse hinzu.

Das Wichtigste ist, dass Sie Spass haben! Zögern Sie also nicht und fangen Sie an, sich zu amüsieren.

