Wegen Corona: Wigan Athletic meldet Insolvenz an

Die Coronakrise fordert ein erstes prominentes Opfer: Der englische Zweitligist Wigan Athletic meldet Insolvenz an.

Dies teilt der Tabellenvierzehnte der englischen Championship am Mittwoch mit. Die übrigen Spiele in dieser Saison sollen ausgetragen werden. Als Ursache für die Insolvenz gibt Wigan “erheblichen Schaden” an, der dem Verein durch die Coronakrise entstanden sei. Noch hofft der Verein auf Rettung. “Unsere unmittelbare Zielsetzung ist es, sicherzustellen, dass der Club all seine Pflichtspiele absolvieren kann. Und wir suchen dringend nach interessierten Parteien, um Wigan Athletic zu retten”, teilt Insolvenzverwalter Gerald Krasner mit.

Der Verein wurde vor 88 Jahren gegründet. Vor sieben Jahren gewann er den FA Cup. Es war der letzte grosse Erfolg. Erst im Mai hatte der Klub mit dem “Next Leader Fund” einen neuen Eigentümer erhalten. Nun wird erneut ein Wechsel der Besitzerschaft angestrebt.

psc 1 Juli, 2020 16:09