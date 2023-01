WM-Flop-Schiri Mateu Lahoz tritt zurück

Der schon seit langem umstrittene spanische Schiedsrichter Mateu Lahoz, der im WM-Viertelfinal zwischen Argentinien und den Niederlanden durch seine vielen Karten und seine übertriebene Pfeiferei negativ aufgefallen ist und viel Kritik einstecken musste, zieht Konsequenzen.

Spanischen Medienberichten zufolge hängt der 45-Jährige die Pfeife zum Saisonende an den Nagel. Lahoz war sowohl bei der UEFA wie auch bei der FIFA hoch dekoriert. Im Frühling 2021 pfiff er das Champions League-Finale zwischen Manchester City und Chelsea (0:1). Er kam auch an den Weltmeisterschaften 2018 und 2022 sowie an der EM 2021 zum Einsatz. Sein stolzes und theatralisches Auftreten kam nicht bei allen Protagonisten gut an. Nach der schwachen Darbietung an der WM wird er nun wohl kein grosses Spiel mehr arbitrieren. In der spanischen Liga und möglicherweise auch im Europacup kommt er noch bis Saisonende zum Zug.

psc 5 Januar, 2023 16:59