Wo steckt das Geld im europäischen Fussball?

Eine Unterschrift bei einem Spitzenclub, und schon ist die Aufnahme in den Club der Millionäre so gut wie perfekt. Dank Sponsorenverträgen, Fernseh- und Werbeeinnahmen, Siegesprämien, Ticketerlösen und dem Verkauf von Fan-Artikeln regiert König Fussball auch finanziell. Der schöne Sport ist für die besten Vereine zum Milliardengeschäft geworden. Das macht sich auch für die Spieler bezahlt, denn nur Spitzenergebnisse sorgen längerfristig auch bei den Geldgebern für Treue.

An erster Stelle, was den Umsatz anbelangt, lag in der Spielzeit 2018/2019 der FC Barcelona. Satte 840,8 Millionen Euro flossen in die Kassen. Zu verdanken ist das unter anderem Superstar Lionel Messi, der auch in den sozialen Medien mit an der Spitze der Popularität liegt.

Reichster Bundesligaverein und der einzige deutsche Vertreter unter den Top Ten ist Rekordmeister Bayern München. Der Club von der Isar liegt mit 660,1 Millionen Euro auf Platz vier, hinter Real Madrid und Manchester United und noch vor Paris Saint-Germain, der mit Weltmeister Kylian Mbappe und Neymar zwei der wertvollsten und höchstdotierten Spieler der Wekt besitzt.

Doch auch die Bayern haben ein Aufgebot der Spitzenklasse, welches dem Club seit Jahren die Treue hält. Das macht sich an den Gehältern der Spieler bemerkbar. Am meisten erhält der von Barcelona ausgeliehene brasilianische Nationalspieler Philippe Coutinho. Seine Talente als offensiver Mittelfeldspieler ist den Bayern ein Jahresgehalt von 25,528 Millionen Euro wert.

Der polnische National-Kapitän Robert Lewandowski ist seit 2014 ein Torgarant für den deutschen Meister. Dafür wird der Ausnahmestürmer mit einem Jahresgehalt von 15,946 Millionen Euro entlohnt.

Nationaltorhüter und Bayern-Keeper Manuel Neuer steht an dritter Stelle, was die Bundesligagehälter betrifft. Der 33-Jährige ist mit 15 Millionen Euro pro Jahr zudem der bestbezahlte Torhüter der Welt. Auf den Tag umgerechnet sind das brutto rund 41.096 Euro, die auf sein Konto fließen.

Nur knapp darunter liegt das Einkommen von Bayern-Eigengewächs Thomas Müller, der als Stürmer pro Jahr rund 14,949 Millionen Euro verdient.

Bestbezahlter Nicht-Bayernspieler der Bundesliga ist Marco Reus auf Platz acht. Borussia Dortmund zahlt dem Nationalspieler ein Jahresgehalt von 10,963 Millionen Euro. Marco Götze auf Platz zehn ist den Borussen 9,966 Millionen Euro im Jahr wert.

Dortmund steht überhaupt mit einem Durchschnittsgehalt von rund 4,22 Millionen US Dollar an zweiter Stelle in der Bundesliga. Bayern München zahlt im Schnitt mit 8,36 Millionen US Dollar fast doppelt soviel.

Im Verhältnis dazu fallen die Gehälter beim erst elf Jahre alten RB Leipzig mit rund 2,05 Millionen US Dollar im Schnitt fast kärglich aus. Dabei hat der Neuling aus dem Osten, der im Schnelldurchlauf den Aufstieg von der Fünft- in die Erstklassigkeit geschafft hatte, nicht nur den Ehrgeiz, den Bayern gefährlich zu werden, sondern auch das Talent dazu. Leiozig, Bayern und Dortmund machen seit längerem die Spitzenplätze unter sich aus.

Auch was den Umsatz anbelangt, holen die Leipziger auf. Im Geschäftsjahr 2017 lagen sie bei 217 Millionen Euro, und seitdem geht es kontinuierlich nach oben, bis auf derzeit Rang vier unter den deutschen Clubs. Das mag im internationalen Vergleich wenig sein, doch für Leipzig geht es kräftig aufwärts.

psc 25 Februar, 2020 15:30