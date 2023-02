Gewichtige Ausfälle: Real ohne Kroos & Tchouaméni gegen Liverpool

Real Madrid muss im Hinspiel des Champions League-Achtelfinals bei Liverpool auf seine beiden Mittelfeldprofis Toni Kroos und Aurélien Tchouaméni verzichten.

Die beiden Spielgestalter sind erkrankt und fehlten deshalb bereits am Wochenende. Sowohl Kroos wie auch Tchouaméni fehlen im Kader für die Partie am Dienstagabend. Auch Linksverteidiger Ferland Mendy fehlt wegen der muskulären Probleme im linken dabei. Wieder dabei ist hingegen Captain und Torjäger Karim Benzema, der am Samstag beim 2:0-Sieg bei Osasuna wegen Müdigkeitserscheinungen noch geschont wurde.

psc 20 Februar, 2023 10:32