Bestätigt: CL- und EL-Turniere in Lissabon und Deutschland

Die UEFA hat bestätigt, dass die noch ausstehenden Spiele in der Champions League und Europa League im Laufe des Augusts im Finalturnier-Modus ausgetragen werden.

In beiden Wettbewerben kommt es ab den Viertelfinals zu K.o.-Spielen. Dabei wird jeweils nur eine Partie über die Qualifikation für die nächste Runde entscheiden. Die Spiele in der Champions League werden zwischen dem 12. und 23. August in Lissabon ausgetragen.

Die Viertelfinals mit (wahrscheinlicher) Basler Beteiligung finden zwischen dem 10. und 21. August in den Städten Köln, Duisburg, Düsseldorf und Gelsenkirchen statt.

In beiden Bewerben sind noch Achtelfinal-Spiele ausstehend. Wo diese ausgetragen werden, ist noch nicht final bestimmt. Der FCB wird nach dem 3:0 im Hinspiel gegen Eintracht Frankfurt das Rückspiel entweder am 5. oder 6. August bestreiten.

Die UEFA gibt ausserdem bekannt, dass Sommer-Neuzugänge in den Finalturnieren noch nicht für ihre neuen Klubs spielberechtigt sind.

Alle Informationen der UEFA:

The #UCL quarter-finals, semi-finals and final will be played as a straight knockout tournament in Lisbon between 12 and 23 August 2020. All these ties will be single-leg fixtures. Read more ⬇️ — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) June 17, 2020

The #UEL quarter-finals, semi-finals and the final will be played as a straight knockout tournament in Cologne, Duisburg, Düsseldorf and Gelsenkirchen between 10 and 21 August 2020. All these ties will be single-leg fixtures. Read more ⬇️ — UEFA Europa League (@EuropaLeague) June 17, 2020

psc 17 Juni, 2020 15:56