Bitter: Sergio Ramos verpasst Champions Legaue-Duell mit Real Madrid

PSG-Verteidiger Sergio Ramos muss einmal mehr wegen einer Wadenverletzung aussetzen. Aus diesem Grund wird er zumindest das Hinspiel in der Champions League gegen seinen Ex-Klub Real Madrid verpassen.

Dies berichtet “RMC” am Donnerstagabend. Wegen einer Wadenblessur hatte Ramos nach seinem Wechsel nach Paris mehrere Monate pausieren müssen. Zwischenzeitlich konnte er wieder spielen, nun bekundet der 35-jährige Abwehrroutinier aber erneut Probleme. PSG empfängt am 15. Februar die Madrilenen im Parc des Princes. Für diese Partie wird Ramos nicht einsatzfähig sein. Im Lager der Franzosen ist man aber zuversichtlich, dass der Verteidiger beim Rückspiel am 9. März im Santiago Bernabeu seine alten Kollegen auch vom Rasen aus grüssen kann.

psc 3 Februar, 2022 18:54