So hat Carlo Ancelotti seine Real-Stars gegen ManCity heiss gemacht

Real Madrid steht nach einem weiteren fantastischen Comeback gegen Manchester City im Champions League-Final. Nach dem grossen Triumph verrät Real-Coach Carlo Ancelotti, wie er seine Spieler motiviert hat.

Der 62-jährige Italiener, der nun bereits in seinem fünften persönlichen Champions League-Final stehen wird, zeigte den Real-Profis ein emotionales Video, wie er nach dem 3:1-Sieg gegen ManCity im Halbfinal-Rückspiel verrät: “Das Video, das ich vor dem Rückspiel zeigte, war eines, das alle Comebacks zeigt, die wir in dieser Saison schon geschafft haben – es waren acht an der Zahl.” Zur Erinnerung: Alleine in der Königsklasse befreite sich Real bereits in den K.o.-Spielen gegen Paris St. Germain und Chelsea aus mitunter scheinbar ausweglosen Situationen. Gegen Manchester City ist es dank einem Doppelschlag kurz vor Ende der regulären Spielzeit und einem weiteren Treffer in der Verlängerung erneut gelungen.

psc 5 Mai, 2022 10:34