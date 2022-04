Ilkay Gündogan schwärmt von Luka Modric: “Er ist ein Magier!”

Manchester City und Real Madrid begegnen sich im Champions League-Halbfinale. Vor dem Duell überhäuft City-Spielmacher Ilkay Gündogan sein Real-Pendant Luka Modric mit Lobeshymnen.

Für den deutschen Nationalspieler ist der 36-jährige Kroate einer der ganz Grossen. “Er ist ein Magier! Sein Assist für Rodrygo gegen Chelsea hat mich sprachlos gemacht. Die Art und Weise, wie er spielt, wirkt immer glatt und ruhig. Als er 2018 den Ballon d’Or gewann, habe ich mich so für ihn gefreut, weil es endlich ein Spieler auf meiner Position war”, sagt Gündogan vor dem Spiel im Etihad Stadium am Dienstagabend. Trotz Modric im Kader des Gegners ist der 31-jährige City-Profi zuversichtlich, was das Weiterkommen seiner Mannschaft angeht: “Nachdem wir im letzten Jahr das Finale verloren haben, sind wir gewachsen und haben uns verbessert. Aber es geht nicht nur um die Champions-League-Trophäe. Es gibt noch ein weiteres wichtiges Ziel, das wir erreichen wollen – den Titel in der Premier League. Es wird wichtig sein, sich auch auf die Ligaspiele zu konzentrieren, während wir dazwischen diese großen Champions-League-Spiele haben.”

Ein Selbstläufer werde es aber auf keinen Fall. Gündogan hat vor allem Respekt vor dem Rückspiel in Madrid: “Es ist immer wichtig, mit einem Sieg zu beginnen, aber noch wichtiger ist es, wenn das Rückspiel im Santiago Bernabeu ausgetragen wird. Wir wissen, welche Kraft das Stadion entfesseln kann. Das konnte man im Spiel gegen Chelsea sehen. Es kann ein Spiel von einem Moment auf den anderen auf den Kopf stellen.”

psc 26 April, 2022 16:03