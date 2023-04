ManCity lässt gegen die Bayern nichts mehr anbrennen

Manchester City legt in der Allianz Arena einen reifen Auftritt hin, spielt 1:1-Remis und zieht mit dem Gesamtskore von 4:1 in die Halbfinals ein.

Die Qualifikation ist nie wirklich in Gefahr, weil die Bayern offensiv erneut zu wenig Durchschlagskraft haben. Bereits in der ersten Halbzeit haben die Citizens die besseren Möglichkeiten, müssten mittels Elfmeter sogar 1:0 in Führung gehen. Erling Haaland drischt das Leder allerdings über das Gehäuse.

In der zweiten Halbzeit ist es in Minute 57 dann eben jener Haaland, der City nach einem Ausrutscher zur Unzeit von Dayot Upamecano doch in Führung bringt und das Duell quasi endgültig entscheidet.

Knapp zehn Minuten vor Ende bekommt der FC Bayern einen Elfmeter zugesprochen, nachdem Manuel Akanji ein unabsichtliches Handspiel begeht. Joshua Kimmich verwandelt zentral. Zu mehr reicht es den Bayern in der Schlussphase nicht mehr.

Im zweiten Spiel des Abends spielt Inter Mailand gegen Benfica nach dem 2:0-Sieg im Hinspiel zu Hause 3:3 und steht ebenfalls in der Runde der letzten Vier.

Dort kommt es nun zu den Duellen Manchester City gegen Real Madrid und zum Mailänder Derby zwischen Inter und der AC.

psc 19 April, 2023 22:58