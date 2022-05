Der Musikact für das Champions League-Finale steht fest

Die kubanisch-amerikanische Künstlerin Camila Cabello wird kurz vor dem Kickoff im Stade de France auftreten. Die 25-Jährige ist durch Hits wie “Bam Bam”, “Señorita” und “Havana” bekannt. Bereits zum sechsten Mal gibt es im Rahmen des Champions League-Finals einen Musikact. Die Show wird gesponsert von Pepsi – das traditionell auch die Halftime-Show des Super Bowl präsentiert.

Getting the party started in Paris, join @Camila_Cabello at the UEFA Champions League final Opening Ceremony, presented by @PepsiGlobal, on 28 May!🎉 #PepsiShow | #UCL pic.twitter.com/2T2rjaiPdE

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 9, 2022