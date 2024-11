Nächste YB-Hiobsbotschaft: Loris Benito wieder verletzt

Das Verletzungspech der Young Boys reisst nicht ab: Captain Loris Benito verletzt sich im Champions League-Spiel gegen Shakhtar Donezk erneut.

Der 32-Jährige fasst sich nach einer halben Stunde an den Oberschenkel und muss ausgewechselt werden. Er ist bereits der achte Verteidiger, der YB-Interimstrainer Joël Magnin aktuell nicht zur Verfügung steht. Gegen Shakhtar bilden mit Sandro Lauper und Cheikh Niasse plötzlich zwei gelernte Mittelfeldspieler die Innenverteidigung.

Besonders bitter: Während Benito an der Seitenlinie zunächst gepflegt wird, erzielen die Ukrainer in Überzahl den zwischenzeitlichen Ausgleich, nachdem Kastriot Imeri die Berner kurz zuvor in Führung brachte. Noch vor der Pause erhöht Shakhtar sogar auf 2:1.

ℹ️ Für Benito geht es nicht weiter. Der YB-Captain muss mit Oberschenkelproblemen ausgewechselt werden. Lakomy kommt in die Partie, Niasse spielt fortan in der Innenverteidigung. #SDYB — BSC YOUNG BOYS (@BSC_YB) November 6, 2024

psc 6 November, 2024 19:30