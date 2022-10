Noah Okafor trifft im 3. Champions League-Spiel hintereinander

Der Schweizer Nati-Stürmer Noah Okafor ist auch im dritten Champions League-Spiel dieser Saison erfolgreich.

Der 22-Jährige bringt Red Bull Salzburg im Heimspiel gegen Dinamo Moskau in der 71. Minute mittels Penalty in Front. Okafor verwandelt locker und lässig in die untere rechte Ecke und verlädt dabei den Dinamo-Keeper. Acht Minuten nach seinem Erfolgserlebnis wird er für den früheren St. Gallen-Stürmer Junior Adamu ausgewechselt. Mit Philipp Köhn im Tor der Salzburger und Josip Drmic als Joker bei Dinamo Zagreb spielen noch zwei weitere Schweizer mit. Es kommt sogar zu einem 1-gegen-1-Duell, in dem Köhn das bessere Ende für sich behält. In der 93. Minute erzielt Drmic zudem ein Tor, das wegen Offside aberkannt wird. Es bleibt beim 1:0-Sieg der Salzburger.

Okafors dritter Treffer ist auch das dritte Tor seiner Mannschaft im Wettbewerb. Die ersten beiden Tore des Jungstars, der bei den Salzburgern trotz seines jungen Alters bereits zu den erfahreneren Spielern zählt, führten jeweils zu 1:1-Unentschieden gegen Milan und Chelsea.

Treffer in drei aufeinanderfolgenden Spielen der Champions League hat bislang noch kein Schweizer erzielt.

Der verwandelte Penalty von Okafor im Video:

psc 5 Oktober, 2022 20:28