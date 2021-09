Sheriff Tiraspol feiert bei Real Madrid eine Sensation

Stolperer in der Champions League werden für Real Madrid zum wiederkehrenden Thema. Die Königlichen verlieren zu Hause im Santiago Bernabeu gegen den krassen Aussenseiter Sheriff Tiraspol mit 1:2.

Es sind im Grunde Welten, die aufeinandertreffen. Die Unterschiede zwischen Weltklub Real und dem moldawischen Vertreter Sheriff könnten kaum grösser sein. Die Gäste fühlen sich in ihrer Rolle als Underdog aber von Beginn weg wohl und gehen in der ersten Halbzeit bereits 1:0 in Führung. Karim Benzema gleich in Minute 65 durch einen Elfmeter aus. Nun wird von allen die Wende im Spiel erwartet. Der luxemburgische Nationalspieler Sebastien Thill hat allerdings etwas dagegen: Kurz vor Schluss trifft er gegen Real-Goalie Thibaut Courtois auf traumhafte Art und Weise zum Sieg für die Gäste.

Nach dem Startsieg gegen Shakhtar Donezk liegt Sheriff Tiraspol damit nach zwei Spielen mit dem Punktemaximum an der Tabellenspitze. Real Madrid kommt auf 3 Zähler und Inter Mailand sowie Shakhtar jeweils nur auf einen.

psc 28 September, 2021 22:58