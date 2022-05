Real Madrid schafft das nächste Wunder-Comeback

Bis zur 90. Minute sieht Manchester City dank einer 1:0-Führung wie der sichere Champions League-Finalist aus. Doch wie schon gegen Paris St. Germain und Chelsea schafft Real Madrid erneut die grosse Wende.

Ein Doppelpack von Rodrygo in der 90. und 91. Minute bringt die Madrilenen zunächst in die Verlängerung. Dort verwandelt Karim Benzema einen Strafstoss und erzielt dadurch seinen 15. Treffer in dieser Champions League-Kampagne. Bei diesem 3:1 für das Heimteam bleibt es bis zum Schluss. Die hochgelobte und brandgefährliche Offensive der Skyblues kann nicht mehr reagieren, Real beweist einmal mehr unbändigen Teamgeist und Siegeswillen.

Im Finale am 28. Mai kommt es in Paris zur Wiederauflage des Endspiels aus dem Jahr 2018 zwischen dem Team von Carlo Ancelotti und dem FC Liverpool.

psc 4 Mai, 2022 23:43