Shortlist für Champions League-Auszeichnungen: Bayern dominiert

Die UEFA hat die Nominierungen für die Wahl der besten Spieler in der vergangenen Champions League-Saison bekanntgegeben. Erwartungsgemäss dominiert der FC Bayern.

Die Münchner haben den Wettbewerb dank dem Finalsieg gegen PSG bekanntlich in überzeugender Manier gewonnen. Entsprechend viele Bayern-Profis wurden bei den Nominationen für die individuellen Auszeichnungen berücksichtigt. Für die Positionen Goalie, Verteidiger, Mittelfeldspieler und Stürmer wird jeweils ein bester Profi gewählt. Die Shortlist ist nun bekannt:

Goalies: Keylor Navas (Paris Saint-Germain), Manuel Neuer (FC Bayern), Jan Oblak (Atlético)

Verteidiger: David Alaba (FC Bayern), Alphonso Davies (FC Bayern), Joshua Kimmich (FC Bayern)

Mittelfeldspieler: Kevin De Bruyne (Manchester City), Thomas Müller (FC Bayern), Thiago Alcántara (FC Bayern)

Stürmer: Robert Lewandowski (FC Bayern), Kylian Mbappé (PSG), Neymar (PSG)

Die Sieger werden im Rahmen der Champions League-Auslosung am 1. Oktober in Nyon bekanntgegeben. Die Jury besand aus den 32 Trainern der Teams, die sich im vergangenen Jahr für die Champions League qualifiziert haben plus 55 Journalisten, jeweils einem aus jedem Mitgliedsverband der UEFA.

psc 17 September, 2020 17:21