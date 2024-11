YB kassiert 4. Pleite im 4. Champions League-Spiel

Die Young Boys verlieren auch im vierten Spiel dieser Champions League-Kampagne. Auf Schalke unterliegen die Berner Shaktar Donezk mit 1:2.

Trotz Führung durch Kastriot Imeri in der 27. Spielminute bleibt YB am Ende einmal mehr ohne Punkte. Oleksandr Zubkov und Georgiy Sudakov sorgen noch innerhalb der ersten Halbzeit für die Wende. Insbesondere in der Schlussphase vermag das Team von Joël Magnin zwar noch einmal Druck aufzusetzen, die Niederlage kann aber nicht abgewendet werden.

Eine regelrecht dramatische Situation entwickelt sich bei den Bernern in der Defensive: Captain Loris Benito und Sandro Lauper, die in er Innenverteidigung beginnen, müssen im Laufe der Partie beide wegen Verletzungen ausgewechselt werden. Es sind bereits die Defensivkräfte 8 und 9, die bei den Young Boys derzeit ausfallen. Im Hinblick auf das Super League-Spiel gegen Lugano am kommenden Sonntag muss Magnin einmal mehr improvisieren.

In der Champions League geht es für YB am 26. November zu Hause gegen Atalanta weiter.

psc 6 November, 2024 20:44