Stürmer soll kommen
Ein Barça-Profi lockt Julian Alvarez öffentlich zu den Katalanen
11.02.2026 – 16:01
Einigung erzielt
UEFA und Real Madrid legen Streit wegen Super League bei
11.02.2026 – 15:46
Eigentor
GC-Coach Scheiblehner nimmt Schuld für missglücktes Köhler-Debüt auf sich
11.02.2026 – 14:59
Bemühungen
Die Bayern sind hinter den Kulissen an City-Verteidiger John Stones dran
11.02.2026 – 14:40
BVB oder Real?
Nico Schlotterbeck wählt noch zwischen zwei Vereinen aus
11.02.2026 – 13:58
Noel Aseko vor Rückkehr
Der FC Bayern kriegt den Goretzka-Nachfolger für weniger als 2 Millionen
11.02.2026 – 13:42
Höchststrafe
Bayern-Coach Kompany streicht Nicolas Jackson aus Aufgebot
11.02.2026 – 13:26
Muss pausieren
Barça-Stürmer Marcus Rashford fällt mit Knieschmerzen aus
11.02.2026 – 12:52
Spielt bei Atalanta
Juventus hat eine Alternative für den zu teuren Sandro Tonali gefunden
11.02.2026 – 12:34
Mattia Croci-Torti ruft an
Exklusiv: Lugano führt Verhandlungen wegen neuem Innenverteidiger
Aktuell verliehen
Exklusiv: FC Thun interessiert sich für diesen Bundesliga-Stürmer
Komplizierte Verhandlungen
Exklusiv: Neuchâtel Xamax mit FCB-Stürmer über Wechsel einig
Soll noch wechseln
Exklusiv: Winterthur arbeitet an Abgang von Nationalspieler
Spielte erst gegen Lionel Messi
Exklusiv: Yverdon Sport steht vor Verpflichtung eines Nati-Goalies
Spielt keine Rolle
Exklusiv: FCZ sucht nach Lösung bei Lisandru Tramoni
Schon zwei Angebote
Exklusiv: England-Klub bei FCZ-Verteidiger Junior Ligue in der Pole Position
Montpellier blockt ab
FC Basel scheitert mit Bemühungen um Nati-Verteidiger Omeragic vorerst
Eigentor
GC-Coach Scheiblehner nimmt Schuld für missglücktes Köhler-Debüt auf sich
11.02.2026 – 14:59
Routinier für das MIttelfeld
Der FCZ verpflichtet einen kosovarischen Nationalspieler
11.02.2026 – 12:23
Last Minute-Neuzugang
FCZ-Coach Dennis Hediger fordert noch einen Mittelfeldspieler
11.02.2026 – 10:19
Kommt von Flamengo
Der FC Lugano schnappt sich einen Brasil-Verteidiger
10.02.2026 – 19:01
Rangnick will ihn
BVB-Profi Chukwuemeka könnte an der WM sensationell für Österreich auflaufen
Trennung
Spurs werfen Trainer Thomas Frank raus
Neuerlicher Wechsel?
Newcastle könnte Nick Woltemade schon wieder verkaufen
Wunschstürmer
Ein saudischer Klub hat die Gespräche mit Salah eröffnet
Ein Wunsch
Premier League-Verteidiger Alex Jimenez träumt von Real-Rückkehr