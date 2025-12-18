Montpellier blockt ab

FC Basel scheitert mit Bemühungen um Nati-Verteidiger Omeragic vorerst

Aktuelle News

Stürmer soll kommen

Ein Barça-Profi lockt Julian Alvarez öffentlich zu den Katalanen
Montpellier blockt ab

FC Basel scheitert mit Bemühungen um Nati-Verteidiger Omeragic vorerst

11.02.2026 – 16:01
Einigung erzielt

UEFA und Real Madrid legen Streit wegen Super League bei

11.02.2026 – 15:46
Eigentor

GC-Coach Scheiblehner nimmt Schuld für missglücktes Köhler-Debüt auf sich

11.02.2026 – 14:59
Bemühungen

Die Bayern sind hinter den Kulissen an City-Verteidiger John Stones dran

11.02.2026 – 14:40
BVB oder Real?

Nico Schlotterbeck wählt noch zwischen zwei Vereinen aus

11.02.2026 – 13:58
Noel Aseko vor Rückkehr

Der FC Bayern kriegt den Goretzka-Nachfolger für weniger als 2 Millionen

11.02.2026 – 13:42
Höchststrafe

Bayern-Coach Kompany streicht Nicolas Jackson aus Aufgebot

11.02.2026 – 13:26
Muss pausieren

Barça-Stürmer Marcus Rashford fällt mit Knieschmerzen aus

11.02.2026 – 12:52
Spielt bei Atalanta

Juventus hat eine Alternative für den zu teuren Sandro Tonali gefunden

11.02.2026 – 12:34
Exklusiv
Mattia Croci-Torti ruft an

Exklusiv: Lugano führt Verhandlungen wegen neuem Innenverteidiger
Aktuell verliehen

Exklusiv: FC Thun interessiert sich für diesen Bundesliga-Stürmer
Komplizierte Verhandlungen

Exklusiv: Neuchâtel Xamax mit FCB-Stürmer über Wechsel einig
Soll noch wechseln

Exklusiv: Winterthur arbeitet an Abgang von Nationalspieler
Spielte erst gegen Lionel Messi

Exklusiv: Yverdon Sport steht vor Verpflichtung eines Nati-Goalies
Spielt keine Rolle

Exklusiv: FCZ sucht nach Lösung bei Lisandru Tramoni
Schon zwei Angebote

Exklusiv: England-Klub bei FCZ-Verteidiger Junior Ligue in der Pole Position

SUPER LEAGUE

Montpellier blockt ab

FC Basel scheitert mit Bemühungen um Nati-Verteidiger Omeragic vorerst
Eigentor

GC-Coach Scheiblehner nimmt Schuld für missglücktes Köhler-Debüt auf sich

11.02.2026 – 14:59
Routinier für das MIttelfeld

Der FCZ verpflichtet einen kosovarischen Nationalspieler

11.02.2026 – 12:23
Last Minute-Neuzugang

FCZ-Coach Dennis Hediger fordert noch einen Mittelfeldspieler

11.02.2026 – 10:19
Kommt von Flamengo

Der FC Lugano schnappt sich einen Brasil-Verteidiger

10.02.2026 – 19:01

BUNDESLIGA

Bemühungen

Die Bayern sind hinter den Kulissen an City-Verteidiger John Stones dran
BVB oder Real?

Nico Schlotterbeck wählt noch zwischen zwei Vereinen aus
Noel Aseko vor Rückkehr

Der FC Bayern kriegt den Goretzka-Nachfolger für weniger als 2 Millionen
Höchststrafe

Bayern-Coach Kompany streicht Nicolas Jackson aus Aufgebot
Rangnick will ihn

BVB-Profi Chukwuemeka könnte an der WM sensationell für Österreich auflaufen

PREMIER LEAGUE

Bemühungen

Die Bayern sind hinter den Kulissen an City-Verteidiger John Stones dran
Trennung

Spurs werfen Trainer Thomas Frank raus
Neuerlicher Wechsel?

Newcastle könnte Nick Woltemade schon wieder verkaufen
Wunschstürmer

Ein saudischer Klub hat die Gespräche mit Salah eröffnet
Ein Wunsch

Premier League-Verteidiger Alex Jimenez träumt von Real-Rückkehr