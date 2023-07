Jonathan Tah liebäugelt mit Wechsel ins Ausland

Bayer Leverkusens Abwehrspieler Jonathan Tah liebäugelt mit einem Wechsel ins Ausland.

Bereits in der Vergangenheit hat sich der 27-Jährige immer wieder mit einem allfälligen Transfer beschäftigt. Dies ist auch in diesem Sommer der Fall. "Der Markt ist noch offen, es kann alles passieren. Mir ist natürlich bewusst, was ich hier habe. Das weiss ich auch sehr zu schätzen, definitiv. Aber genauso bin ich offen und höre mir andere Dinge an", lässt sich Tah von der "Bild" zitieren.

Der Verteidiger steht bei der Werkself noch bis 2025 unter Vertrag. Tah führt aus: Der Verein und ich haben immer offen und sehr gut miteinander kommuniziert. Man wird in den nächsten Wochen sehen, was passiert." Vor allem die Premier League soll den Abwehrspieler sehr reizen, allerdings ist er auch offen gegenüber Engagements in anderen Ländern. "Vielleicht habe ich das Gefühl, wenn ich eine andere Liga sehe, dass ich noch einen Schritt in meiner persönlichen Entwicklung nach oben machen kann", so Tah weiter.

psc 27 Juli, 2023 11:47