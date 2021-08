Leverkusen-Coach Seoane warnt: “Wir hatten eine holprige Vorbereitung”

Gerardo Seoane ist seit Anfang Juli Trainer von Bayer Leverkusen. Nach einer turbulenten und aus seiner Sicht holprigen Saisonvorbereitung freut er sich nun umso mehr auf den Bundesliga-Start.

Die Umstände, unter denen der Schweizer Coach seine Stelle in Leverkusen antreten musste, waren wahrlich nicht einfach, wie er im Interview mit “SRF Sport” durchblicken lässt: “Es ist so, dass wir eine holprige Vorbereitung hatten. Durch die EURO oder die Copa America fehlten uns die ersten 3 Wochen im Training viele Spieler – einige sogar 4, 5 Wochen, da sie bei Olympia waren. Wir konnten nie über längere Zeit zusammen trainieren.” Damit hätten aber auch andere Klubs zu kämpfen. Was in Leverkusen aber noch hinzukam waren externe Ereignisse, die die Pläne teilweise über den Haufen warfen: “Dann hatten wir mit Überschwemmungen und einer Explosion in der Nähe Ereignisse, die uns einige Trainingstage genommen haben und die gar zu einer Testspielabsage führten. Wir waren gefordert, immer nach Lösungen zu suchen. Wir haben auch noch nicht den kompletten Kader.” Dabei spielt Seoane auf noch anstehende Transfers an. Die Werkself soll vor der Verpflichtung von PSG-Verteidiger Thilo Kehrer stehen. Ein erstes Angebot wurde abgegeben.

Trotz dieser widrigen Umstände freut sich der 42-Jährige auf den Bundesliga-Start. Am Samstagnachmittag geht es mit dem Auswärtsspiel bei Union Berlin los. Seoane warnt aber auch: “Wir wollen uns mit den Konkurrenten messen. Es ist ein willkommener Start. Aber wir wissen, dass die ersten 2, 3 Wochen eine Herausforderung werden. Wir müssen aus den momentanen Möglichkeiten das Maximum herausholen und innerhalb der Mannschaft eine gewisse Solidarität entwickeln.”

Dass er ausgerechnet auf einen Schweizer Trainerkollegen ist für Seoane durchaus speziell: “Es ist sehr schön, dass ich auf einen Schweizer Trainerkollegen treffe. Urs Fischer macht einen blendenden Job. Union Berlin ist bekannt für gute Stimmung im Stadion. Es ist toll, dass Zuschauer zur Hälfte zugelassen werden.”

Vom Potential her sieht er sein Team im oberen Drittel, allerdings gebe es einige Mannschaften, an die Leverkusen nur schwierig vorbeikommen könne: “Mit Bayern, Dortmund und Leipzig gibt es drei Mannschaften, die über allen anderen stehen. Dann gibt es vier, fünf Mannschaften, die ich in einem ähnlichen Bereich sehe. Da gehören für mich Frankfurt, Wolfsburg, Hertha Berlin, eventuell auch Hoffenheim und Stuttgart dazu – gegen diese Mannschaften wollen wir uns durchsetzen.”

