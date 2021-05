Leverkusens neuer Trainer Seoane möchte einen Arsenal-Profi

Bei Bayer Leverkusen steht nach der Ankunft des neuen Trainers Gerardo Seoane in diesem Sommer ein grosser Umbruch bevor. Der Schweizer Coach hat bereits einen Wunschspieler identifiziert.

Der 42-Jährige würde in der kommenden Saison gerne auf die Dienste von William Saliba zählen. Die Gunners haben sich die Rechte am Innenverteidiger vor zwei Jahren für 30 Mio. Euro gesichert. Durchgesetzt hat sich der Youngster bei den Londonern allerdings noch nicht. Zunächst blieb er noch für ein weiteres Jahr bei seinem Stammklub St. Étienne. Und in der abgelaufenen Saison wurde er für die zweite Saisonhälfte an Nizza ausgeliehen, da er davor bei Arsenal kaum eine Rolle spielte.

Unklar ist, welche Rolle er in der kommenden Saison spielen soll. Laut “kicker” würde sich Seoane über eine Verpflichtung des jungen Abwehrspielers freuen. Das ganze hat allerdings einen Haken: Edmond Tapsoba wird wiederum von Arsenal umworben. Möglicherweise kommt es zu einem Tausch.

psc 27 Mai, 2021 10:12