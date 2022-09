Robin Gosens bestätigt Gespräche mit Leverkusen

Der deutsche Nationalspieler Robin Gosens bestätigt während des Aufenthalts mit der Nationalelf, dass im Sommer tatsächlich Gespräche mit Bayer Leverkusen stattgefunden haben.

Der 28-Jährige wurde nur ein halbes Jahr nach seinem Wechsel von Atalanta zu Inter Mailand mit einem Wechsel zur Werkself in Verbindung gebracht. Gegenüber «Sport 1» sagt er dazu: «Ich habe mit Simon Rolfes (Sportdirektor Bayer Leverkusen, Anm. d. Red.) telefoniert und es war ein offener und ehrlicher Austausch. Ich habe ihm gesagt, dass ich bei Inter noch nicht fertig bin und attackieren möchte.» Gosens betont, dass er sich beim Serie A-Klub «aktuell sehr wohlfühle» und sicher nicht gegen seinen Willen da sei: «Ich bin voll motiviert und freue mich auf die Aufgaben. Ich bin aber nur dann zufrieden, wenn ich auf dem Platz stehe, diesen Anspruch habe ich an mich selbst.»

In dieser Saison stand er in der Serie A bislang nur einmal in der Startelf. Ausserdem bestritt er die beiden Champions League-Partien über 90 Minuten. Um seinen WM-Platz zu sichern, muss er auf regelmässige Einsätze kommen.

psc 23 September, 2022 13:48