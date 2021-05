Abgang im Sommer? Sancho: “Ich liebe diesen Verein”

Jadon Sancho ist zwar vertraglich noch bis 2023 an Borussia Dortmund gebunden, könnte den Verein trotzdem im kommenden Sommer verlassen. Das sagt der Engländer selbst dazu.

Ob Jadon Sancho auch noch in der kommenden Saison das Trikot von Borussia Dortmund trägt, ist fraglich. Der BVB würde dem Flügelflitzer den Abgang ermöglichen, sollte ein Klub 85 bis 90 Millionen Euro auf den Tisch legen. Bei “ESPN” sagte er zu einem potenziellen Abgang: “Ich weiss nicht, wie meine Zukunft aussieht. Ich bin aktuell sehr glücklich hier in Dortmund. Ich liebe den Verein, die Fans und die Mannschaft.”

Die Dortmunder haben ihm seinen “ersten Profi-Start ermöglicht. Ich will alles geben, weil ich weiss, dass mich die Fans motivieren und unterstützen. Ich bin sehr happy im Moment.” Zuvor sagte Sportdirektor Michael Zorc den “Ruhr Nachrichten”: “Für uns wäre es gut, wenn er bliebe. In den Wochen, in denen Jadon gefehlt hat, haben wir gesehen, welchen Wert er für uns hat. Ich habe das transparent beschrieben. Bei einem gewissen Angebot zu einem gewissen Zeitpunkt würden wir ihn ziehen lassen. Aber: Aktuell ist alles ruhig. Wenn sich nichts tut, bleibt er. Von mir aus sehr gerne!”

adk 9 Mai, 2021 10:37