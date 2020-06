“Absoluter Witz”: Jadon Sancho reagiert auf DFL-Strafe

Jadon Sancho ist empört über die Geldstrafe der DFL, die er wegen des Friseurbesuchs in der vergangenen Woche erhalten hat.

Als “Absolute Joke” betitelt der englische Jungstar von Borussia Dortmund die Strafe, die er und auch Teamkollege Manuel Akanji wegen des Verstosses gegen das Hygiene-Konzept der DFL erhalten haben. Der Star-Friseur Winnie Nana Karkari hatte die Profis in Privatwohnungen besucht, was als Verstoss gegen das medizinisch-organisatorische Konzept der DFL-Taskforce “Sportmedizin/Sonderspielbetrieb” gewertet wurde. Sancho und Akanji liessen sich ohne Schutzmaske frisieren, wie auf Fotos, die in Medien und sozialen Netzwerken geteilt wurden, zu sehen ist.

Via Twitter reagierte der BVB-Stürmer am Freitagabend auf die Reaktion der DFL.

https://twitter.com/Sanchooo10/status/1268937366254825473

