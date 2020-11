Abwehrsorgen beim BVB: Auch Hummels droht Ausfall

In der Defensive hat Borussia Dortmund vor den anstehenden Aufgaben gegen Brügge in der Champions League und den FC Bayern in der Bundesliga zahlreiche Ausfälle zu verzeichnen. Zu allem Überfluss droht auch noch Abwehrboss Mats Hummels eine Zwangspause.

Ob Mats Hummels am Mittwoch (21 Uhr) in der Champions League gegen Brügge mit von der Partie sein kann, ist noch ungewiss. Der Abwehrchef von Borussia Dortmund hat sich kurz vor dem Ende der Partie in Bielefeld (2:0) eine Oberschenkelverletzung zugezogen. Der 31-Jährige musste frühzeitig vom Feld, weil sein rechter Oberschenkel nach einer Rettungsaktion “zugezogen” hatte.

“Wir müssen abwarten”, sagte Sportdirektor Michael Zorc, wie vom “kicker” zitiert. Doch für Hummels wird es damit eng. Dan-Axel Zagadou und Emre Can fehlen den Dortmundern nach wie vor. Fällt Hummels nun auch noch aus, bliebe als gelernter Innenverteidiger nur noch Manuel Akanji über.

