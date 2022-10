Adeyemi entschuldigt sich für Interview: «Meine Aussage war falsch»

Karim Adeyemi sorgt nach Borussia Dortmunds 2:1 bei Eintracht Frankfurt für ein kontroverses Interview. Dafür entschuldigt sich der Angreifer.

Obwohl Karim Adeyemi seinen Gegenspieler Jesper Lindström im Strafraum schubste, gab es am Samstagabend keinen Penalty für Eintracht Frankfurt. Für den Offensivspieler von Borussia Dortmund die richtige Entscheidung. «Für mich gar kein Foul. Ich weiss nicht, gefühlt war ich Körper an Körper mit ihm. Deswegen fand ich, dass es richtig vom Schiedsrichter war», so der 20-Jährige. Dass die Frankfurter sich echauffierten, war Adeyemi gleichgültig. «Das ist deren Sache. Wir haben drei Punkte geholt, das ist mir eigentlich ganz egal», so der BVB-Profi deutlich.

Rückblickend würde der Youngster diese Worte allerdings nicht mehr tätigen. «Um das strittige Interview anzusprechen und klarzustellen! Mir wurde nach dem Spiel die Szene nicht gezeigt und im Spiel hat es sich anders angefühlt», schreibt Adeyemi in seiner Story auf Instagram. Nachdem er die Szene nun gesehen habe, müsse er «ehrlich zugeben, dass meine Aussage falsch war. Hätte ich die Bilder während des Interviews gesehen, wäre ich mit Sicherheit der gleichen Meinung wie Schlotterbeck gewesen.» Adeyemis Teamkollege Nico Schlotterbeck hatte von einem klaren Elfmeter gesprochen.

