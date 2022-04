Adeyemi zum BVB? Rummenigge: “Ein guter Spieler, aber…”

Borussia Dortmund wird sich im Sommer wohl mit Karim Adeyemi von RB Salzburg verstärken. Ex-Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge will aber die Euphorie um den Stürmer dämpfen.

Im kommenden Transferfenster wird sich bei Borussia Dortmund vermutlich einiges tun. “Ich denke Dortmund versucht jetzt, ein Stück aufzurüsten und sie kriegen ja auch zumindest ordentliches Geld in die Kasse durch einen Verkauf von Haaland, das sie dann wahrscheinlich auch direkt reinvestieren in die Probleme, die in der abgelaufenen Saison aufgetreten sind”, meinte nun Karl-Heinz Rummenigge im Interview mit “Sky”, nachdem der FC Bayern am Tag zuvor ausgerechnet gegen den BVB die Meisterschaft klargemacht hat.

Unter anderem soll Karim Adeyemi von RB Salzburg kommen. Rummenigge sagte dazu: “Adeyemi ist ein guter Spieler, aber man darf auch nicht den Fehler machen, in den Jungen zu schnell, zu viel hinzuinterpretieren. Das ist ein Spieler, der entwickelt werden muss.” Ob der Adeyemi-Deal mit dem BVB über die Bühne geht, hängt letztlich vermutlich noch vom Finanziellen ab.

adk 24 April, 2022 11:38