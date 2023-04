Ajax will das BVB-Sturmjuwel Julian Rijkhoff zurückholen

Ajax Amsterdam bedauert den Abgang seines Stürmers Julian Rijkhoff in Richtung Dortmund vor zwei Jahren ausserordentlich.

Der 18-Jährige trumpft im Nachwuchs des BVB derzeit gross auf. Beim 4:0-Sieg gegen die Hertha im Halbfinal-Hinspiel um die U19-Meisterschaft hat Rijkhoff sämtliche Tore erzielt. In dieser Saison steht er bei insgesamt 27 Spielen bei sensationellen 25 Treffern. Die Hoffnung im Dortmunder Lager auf ein neues Sturmjuwel nach Youssoufa Moukoko ist gross.

Ajax sieht die Sache mit zwei weinenden Augen: Der Youngster entschied sich Anfang 2021 für einen Abgang aus Amsterdam und den Wechsel nach Dortmund. Die Niederländer haben lediglich eine Ausbildungsentschädigung, immerhin im sechsstelligen Bereich, erhalten.

Laut «Bild» möchte Ajax Rijkhoff in diesem Sommer unbedingt zurückholen. Eine Kontaktaufnahme soll bereits stattgefunden haben. Dortmund scheint an einem Verkauf des bis 2025 gebundenen Stürmers allerdings wenig Interesse zu zeigen, auch wenn diesem die Profi-Reife aktuell wegen körperlichen Defiziten noch abgesprochen wird. Sportdirektor Sebastian Kehl sagt: «Wir verfolgen seine Entwicklung unabhängig von dieser Partie sehr genau, sind im engen Austausch mit ihm sowie seinem Berater und werden uns im Sommer gemeinsam Gedanken darüber machen, was für seine Entwicklung am sinnvollsten ist. Denn man sollte nicht vergessen: Julian gehört immer noch zum Jungjahrgang der U19.» Mehr als eine Leihe wird aus Sicht des Bundesligisten kaum eine Option sein.

psc 14 April, 2023 11:00