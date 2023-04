Anfeindungen gegen Stegemann: BVB-Boss Watzke spricht Machtwort

Borussia Dortmund ärgerte sich am Freitagabend beim 1:1 gegen den VfL Bochum über die Schiedsrichterleistung von Sascha Stegemann. Der Referee musste anschliessend viel Kritik und sogar Anfeindungen einstecken. Nun spricht BVB-Boss Hans-Joachim Watzke ein Machtwort.

«Anfeindungen jeder Art, Verunglimpfungen oder Drohungen, sei es persönlich oder anonym über Social-Media-Kanäle, können wir – aller Enttäuschung zum Trotz – nicht einmal im Ansatz tolerieren», stellt Hans-Joachim Watzke laut «Sport1» hinsichtlich Sascha Stegemann klar.

Stegemann hatte am Freitag die Partie zwischen dem VfL Bochum und Borussia Dortmund geleitet. Der Unparteiische entschied gleich bei mehreren Aktionen kontrovers. Insbesondere in der 65. Minute, als Karim Adeyemi im Strafraum umgegrätscht wurde, er aber keinen Penalty gab und sich die Szene auch nicht nochmal am VAR-Monitor anschaute. «Nach Betrachten ist es ein Strafstoss in der Situation mit Adeyemi für den BVB. Ich hatte es auf dem Platz allerdings überhaupt nicht so gesehen», sagte Stegemann am Tag darauf bei «Bild» und betonte: «Im Nachhinein muss ich sagen: Ich wäre froh, hätte ich es mir noch mal angeschaut. Mein Anspruch ist natürlich, alles richtig direkt auf dem Platz zu entscheiden, Situationen korrekt zu lösen, am Ende dann auch mit dem Video-Assistenten gemeinsam.» Ehrlich gab er zu: «Ich ärgere mich ungemein, fühle mich beschissen. Es war eine sehr, sehr kurze Nacht, es geht mir nicht gut damit.»

30 April, 2023