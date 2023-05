Anzeichen für Sancho-Rückkehr zum BVB verdichten sich

Die Anzeichen für eine Rückkehr von Jadon Sancho zu Borussia Dortmund verdichten sich.

Laut «Bild» ist am ziemlich wilden Gerücht der vergangenen Woche möglicherweise mehr dran als zunächst angenommen. Sancho soll mit grosser Wehmut an seine Zeit in Dortmund zurückdenken und würde offenbar gerne wieder für den Bundesligisten auflaufen. Demnach unterhält sich BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl regelmässig mit der Berateragentur des 23-jährigen Engländers. Mit Sancho persönlich soll es indes noch keinen Austausch gegeben haben.

Denkbar wäre eine Leihe. Ein Rückkauf ist für den BVB aus finanziellen Gründen hingegen nicht stemmbar. Zur Erinnerung: ManUtd zahlte für den Offensivspieler im Sommer 2021 85 Mio. Euro. Bislang konnte Sancho bei den Red Devils aber nicht wirklich durchstarten. Sein Vertrag läuft bis 2026, ein vorzeitiger Abgang ist aber zumindest denkbar.

psc 1 Mai, 2023 16:46