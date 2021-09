Für Arsène Wenger ist klar, wohin Erling Haaland wechselt

Ex-Arsenal-Coach Arsène Wenger, der inzwischen für die FIFA arbeitet, hat eine klare Meinung zur Zukunft von Erling Haaland.

Der Franzose prognostiziert einen Wechsel des BVB-Torjägers in die Premier League. Bei “Bild Live” antwortet Wenger auf die Frage, ob die Zukunft von Haaland in England sein wird, mit: “Ich glaube, das wird passieren.”

Der 71-Jährige gerät beim norwegischen Torjäger ins Schwärmen: “Haaland ist wahrscheinlich nach Mbappé der nächste Torschütze, der einen grossen Ruf hat. Er ist ein Supertalent.” Vor allem “sein Ehrgeiz, sein Wille, Tore zu machen und seine Zweikampfstärke” zeichne den Angreifer aus. “Er ist da und will gewinnen, es steckt etwas in ihm, was super ist für einen Stürmer”, so Wenger

Der Grund, weshalb Haaland auf die Insel wechseln wird, liegt für den Franzosen auf der Hand: “Die Wirtschaftspower von der Premier League ist zu stark. Der englische Fussball ist dominierend, weil da das meiste Geld ist. Die besten Spieler gehen immer den besten Weg, zum meisten Geld.”

psc 3 September, 2021 14:50