Aufbruchstimmung beim BVB: Erling Haaland trainiert wieder voll mit

Borussia Dortmund hat mit dem 6:0 gegen Gladbach eindrücklich auf die schwache Leistung in den Europa League-Playoffs gegen die Rangers und die anschliessende Kritik reagiert. Jetzt gibt es für den BVB weitere gute Nachrichten – von Torjäger Erling Haaland.

Der 21-jährige Norweger hat sich von seinen Adduktorenproblemen erholt und bestritt am Montag die komplette Trainingseinheit mit den Reservisten. Damit scheint Haaland für das Rückspiel in der Europa League in Glasgow am Donnerstag zumindest eine Option zu sein. Der Topstürmer wurde in der Offensive in den vergangenen Wochen schmerzlichst vermisst. Jetzt ist er nach vier verpassten Spielen wieder da.

psc 21 Februar, 2022 14:25