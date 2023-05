Aus im Saisonfinale? Terzic gibt Entwarnung bei Bellingham

Borussia Dortmund siegt gegen Borussia Mönchengladbach deutlich mit 5:2. Vermeintliche Sorgen gibt es jedoch um Jude Bellingham.

Gegen Ende der Partie hatte Jude Bellingham einen Schlag abbekommen – ein Schreckensmoment für Borussia Dortmund. Denn im Meisterschaftsfinale auf den Mittelfeldstar verzichten zu müssen, wäre aus Sicht des BVB bitter. Doch Trainer Edin Terzic hat nach dem 5:2 gegen Borussia Mönchengladbach Entwarnung gegeben.

«Jude hat gegen Ende einen Schlag gegens Knie bekommen», sagte Terzic nach Spielende, angesprochen auf eine Szene in der Schlussphase. Bei den Dortmundern sei man sich aber «sicher, dass es nichts Dramatisches ist». So dürfte Bellingham dem BVB auch in den verbleibenden Partien zur Verfügung stehen. Die Dortmunder trennt vor dem 33. Spieltag ein Punkt vom FC Bayern.

adk 14 Mai, 2023 11:00