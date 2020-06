Axel Witsel stärkt Lucien Favre den Rücken

Der belgische Mittelfeldspieler Axel Witsel von Borussia Dortmund stärkt seinem Trainer Lucien Favre in einem Interview den Rücken.

Trotz einer (weiteren) titellosen Saison fällt die Bilanz des 31-Jährigen durchaus positiv aus. “In einer so starken Liga wie der Bundesliga, in der auch Mannschaften wie Leipzig, Leverkusen oder Mönchengladbach immer stärker werden, ist auch ein zweiter Platz keine Schande – und jedes Finish innerhalb der Champions-League-Plätze ist erstmal ein gutes Ergebnis”, sagt Axel Witsel im Gespräch mit “Sport 1”.

Angesprochen auf Trainer Lucien Favre, der in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder hinterfragt wurde, hat der Nationalspieler eine klare Meinung: “Wir haben unter Lucien Favre in zwei Jahren rund 150 Punkte geholt – das wäre für jede Mannschaft der Welt ein Top-Ergebnis. Er ist auch, wenn ich richtig informiert bin, der BVB-Trainer mit dem historisch besten Punkteschnitt – sogar noch vor einem gewissen Jürgen Klopp.”

Und weiter: “Auch einen Torrekord, wie wir in dieser Saison, stellt man bei einem Klub wie Borussia Dortmund nicht en passant auf. So furchtbar viel verkehrt kann er also nicht gemacht haben.”

An der Kompetenz von Favre gibt es aus Sicht Witsels keine Zweifel: “Ob Führungsspieler oder Reservist – ich bin überzeugt, dass sie im gesamten Team kaum jemand finden würden, der Zweifel an seiner Fussballkompetenz hat!”

Der 62-jährige Schweizer Trainer steht beim BVB noch für eine weitere Saison unter Vertrag. Witsel ist noch zwei Jahre an die Schwarzgelben gebunden.

psc 24 Juni, 2020 14:14