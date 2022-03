Barça-Präsident Laporta dementiert Treffen zwischen Xavi und Haaland

Borussia Dortmunds Stürmer Erling Haaland soll mit Xavi Hernández den Cheftrainer des FC Barcelona getroffen haben. Während der Barça-Coach daraufhin ein Dementi vermied, redete dessen Präsident Joan Laporta Klartext.

Also traf Erling Haaland in München doch nicht Xavi Hernández, um mit ihm über einen etwaigen Wechsel von Borussia Dortmund zum FC Barcelona zu sprechen? Xavi sagte zu den Meldungen um ein angebliches Meeting mit Haaland am Samstag auf einer Pressekonferenz: “Ich kann keine Details verraten. Ich kann nur sagen, dass wir an der Gegenwart und an der Zukunft des Klubs arbeiten. Mehr kann ich nicht sagen. Wenn wir das können, sind wir die Ersten, die das machen. Ich muss aber auch nichts verkünden. Wir arbeiten immer zum Wohle des Klubs.”

Wenig später sprach Joan Laporta darüber und erklärte bei “Cadena SER” recht deutlich: “Nein, nein, kein Treffen, keine Verhandlung, nichts. Barça verhandelt nicht mit dem Spieler. Wenn wir verhandeln müssen, dann tun wir das mit Borussia Dortmund. Ich dementiere das. Wenn wir verhandeln, würden wir das mit Borussia Dortmund tun. Es wird bei vielen Spielern gearbeitet, die den Kader zur nächsten Saison verstärken können. Aber mit Spielern verhandeln wir nicht.”

Haaland könnte den BVB dank einer taxierten Ausstiegsklausel in Höhe von 75 Millionen Euro zum Saisonende verlassen. Ob er dies machen wird – und sich womöglich dem FC Barcelona anschliesst, ist noch offen. Daneben sollen auch Real Madrid und Manchester City starkes Interesse bekunden.

