Ein ehemaliger BVB-Stürmer ist bei Barça die Neymar-Alternative

Der FC Barcelona schielt bei seiner Suche nach Verstärkungen jetzt auch auf den früheren BVB-Stürmer Alexander Isak.

Der 20-jährige Schwede wird laut “Cadena SER” als günstigere Alternative zu Neymar und Lautaro Martinez gehandelt, die ebenfalls im Fokus der Katalanen stehen. Alexander Isak spielt seit dieser Saison bereits in La Liga. Im vergangenen Sommer verpflichtete Real Sociedad den Youngster für 6,5 Mio. Euro vom BVB. Im bis 2024 gültigen Kontrakt ist eine Ausstiegsklausel in Höhe von 70 Mio. Euro enthalten.

Dortmund müsste für den jungen Angreifer allerdings weniger zahlen, da es sich eine Rückkaufoption gesichert hat. Der Bundesligist müsste demnach “nur” 30 Mio. Euro zahlen. Allerdings ist der schlaksige Angreifer beim BVB derzeit kein Thema.

Anders bei Barcelona, wo man sich in der Offensive neu aufstellen will. Primäre Ziele bleiben vorderhand zwar noch Lautaro Martinez und Neymar, sie könnten angesichts der Coronakrise und den finanziellen Folgen aber in diesem Sommer schlicht zu teuer sein.

psc 15 April, 2020 11:24