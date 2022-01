Die Befürchtungen bei Erling Haaland bewahrheiten sich

Die Befürchtungen um die Verletzung von Erling Haaland bewahrheiten sich: Der norwegische Torjäger fällt wegen eines Muskelfaserrisses aus.

Wie deutsche Medien übereinstimmend berichten, hat sich eine erste Diagnose bestätigt, wobei Borussia Dortmund noch keine Stellung bezogen hat. Haaland wird aber wohl mehrere Wochen ausfallen. Über die genaue Schwere müssen weitere Untersuchungen Klarheit bringen. Trotz des wahrscheinlichen Ausfalls des 21-Jährigen plant der BVB bis Transferschluss am 31. Januar keine Neuzugänge im Angriff. Stattdessen müssen bestehende Kaderspieler in die Bresche springen. Infrage kommen Youssoufa Moukoko und Steffen Tigges. Ausserdem sind auch Varianten mit Kapitän Marco Reus oder Thorgan Hazard in der Sturmspitze denkbar.

psc 25 Januar, 2022 16:12