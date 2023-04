Bei BVB-Sieg gegen Union: Emotionaler Trikottausch

Sebastien Haller und Timo Baumgartl erhielten beide die dramatische Diagnose Hodenkrebs. Der Stürmer von Borussia Dortmund und der Verteidiger von Union Berlin unterzogen sich Chemotherapien und beide haben den Kampf gegen den Krebs erfolgreich überstanden. Noch erfreulicher: Seit geraumer Zeit stehen beide für ihre Klubs wieder auf dem Platz. Und am Samstag duellierten sie sich nicht nur, sondern überreichten sich anschliessend auch ihre Trikots.

Timo Baumgartl and Sébastien Haller, who both beat battles with testicular cancer, swapped shirts after Dortmund vs. Union Berlin ❤️ pic.twitter.com/CFDNhv2IMK

— ESPN FC (@ESPNFC) April 8, 2023