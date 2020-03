Berater spricht über Zukunft von Achraf Hakimi

Die Zukunft von Achraf Hakimi ist weiterhin nicht geregelt. Laut seinem Berater hängt alles von Real Madrid ab.

Vom spanischen Topklub ist der Flügelflitzer seit Sommer 2018 an Borussia Dortmund ausgeliehen. Im Sommer endet der Deal. Die grosse Frage lautet nun, ob ihn Real zurückbeordert oder einen permanenten Abgang zulässt. “Es hängt einzig von Real Madrid ab. Klar ist, dass Hakimi in Dortmund grundsätzlich sehr glücklich ist. Wer weiss, was Real im Sommer vorhat?”, sagt Lauri Camano gegenüber “Sport 1”. Eine Kaufoption für Hakimi besitzt der BVB nicht. Lediglich über ein Matching Right soll der Bundesligist verfügen. Falls ein anderer Verein den 21-jährigen Marokkaner verpflichten möchte, müsste der BVB also informiert werden und könnte dieselbe Summe bieten.

Sollte es für Dortmund mit der definitiven Hakimi-Verpflichtung nicht klappen, rückt die Personalie Thomas Meunier von PSG wohl noch stärker in den Fokus.

psc 9 März, 2020 11:18